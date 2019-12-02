Haberler » 3. Sayfa » Jandarmadan gerçeği aratmayan tatbikat - Haber

Jandarmadan gerçeği aratmayan tatbikat

Siirt'te Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı (JÖH) birliklerinin E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurum Müdürlüğünde meydana gelebilecek olaylara karşı gerçekleştirilen tatbikat gerçeği aratmadı.

02.12.2019 11:38 | Son Güncelleme: 02.12.2019 11:43Jandarmadan gerçeği aratmayan tatbikat
'te Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı (JÖH) birliklerinin E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurum Müdürlüğünde meydana gelebilecek olaylara karşı gerçekleştirilen tatbikat gerçeği aratmadı.

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünde meydana gelebilecek isyan, doğal afet, yangın gibi olaylara zamanında ve etkin bir şekilde müdahale etmek amacıyla hazırlanan planlara uygun olarak, 241 jandarma personeli ile 3 jandarma asayiş köpeğinin katılımı ile gerçekleştirilen tatbikat nefes kesti. - SİİRT

Siirt, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

13:46 Cinayet zanlısı 15 yıl sonra yakalandı
13:41 Kırşehir'de kaçak ilaç ve teknolojik ürünler ele geçirildi
13:36 Uludağ'da 2 dağcı kayboldu
13:36 Tekirdağ'da büyük operasyon: 46 gözaltı
13:34 Genç kızlara dehşeti yaşatan minibüsçü yakalandı
2.12.2019 13:52:36