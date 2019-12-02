Haberler » Güncel » Jandarmadan gerçeği aratmayan tatbikat - Haber

Jandarmadan gerçeği aratmayan tatbikat

Siirt'te Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı (JÖH) birliklerinin E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurum Müdürlüğünde meydana gelebilecek olaylara karşı gerçekleştirilen tatbikat gerçeği aratmadı.

02.12.2019 16:45 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:46
'te Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı (JÖH) birliklerinin E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurum Müdürlüğünde meydana gelebilecek olaylara karşı gerçekleştirilen tatbikat gerçeği aratmadı.
Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünde meydana gelebilecek isyan, doğal afet, yangın gibi olaylara zamanında ve etkin bir şekilde müdahale etmek amacıyla hazırlanan planlara uygun olarak, 241 jandarma personeli ile 3 jandarma asayiş köpeğinin katılımı ile gerçekleştirilen tatbikat nefes kesti.
(Selami Deniz/ İHA)
Jandarmadan gerçeği aratmayan tatbikat

Siirt, Güncel

Kaynak: İHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

18:38 Çelik: "(Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki alanı sınırlandırma mutabakatı) Uluslararası... - Haber
18:36 Uludağ'da yürüyüş yaparken kaybolan iki arkadaş aranıyor (3) - Haber
18:35 Görevi başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden polis memleketine uğurlandı - Haber
18:34 Kütahya'da çatı yangınını itfaiye söndürdü - Haber
18:29 İletişim Başkanlığından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın veto kararına ilişkin açıklama - Haber
18:17 Cezaevinde rahatsızlanan Selahattin Demirtaş: Halkım bilsin, böyle bir hastalığım var - Haber
17:53 Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı süresi içerisindeki ilk vetosu kendi partisine - Haber
17:53 AK Parti'den Davutoğlu, Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'nun fotoğrafına ilk yorum - Haber
17:46 Kanada'da 40 araç birbirine girdi: 1 ölü - Haber
17:40 Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Selahattin Demirtaş açıklaması: Hastaneye sevk edilmiştir - Haber
18:09 VAR, Mario Gomez'in 3 golünü iptal etti!
13:25 Japonya'da bir otel, Youtube'dan canlı yayın yapma şartıyla geceliği 1 dolara oda kiralıyor
11:27 Ahmet Davutoğlu, AK Parti ve HDP seçmeninin oyunu alabilmek için eski HDP'li siyasetçilerle görüşüyor
11:10 Kadına yönelik şiddeti canlandırdılar, linç edilmekten zor kurtuldular
10:05 Cüneyt Arkın'a benzeyen kıraathane işletmecisi, fotoğraf çektirmekten çaylara yetişemiyor
2.12.2019 18:48:16