Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Jandarmadan günde 100 bin maske üretimi

Jandarmadan günde 100 bin maske üretimi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla jandarma, bez maske üretimine başladı.

29.03.2020 10:48 | Son Güncelleme: 29.03.2020 10:50
Jandarmadan günde 100 bin maske üretimi
ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla jandarma, bez maske üretimine başladı. Jandarma personeli tarafından günde 100 bin adet üretilen maskelerle jandarma, polis, bekçi, sahil güvenlik ve AFAD personeli ile Vefa Sosyal Destek gruplarının ihtiyaçları karşılanacak. Ayrıca üretilen bez maskeler, Sağlık Bakanlığına da gönderilecek.
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de can kayıplarına yol açan yeni tip korona virüs salgınında en çok ihtiyaç duyulan tıbbi malzemelerin başında bez maske geliyor. Salgının yayılma hızıyla birlikte bez maske ihtiyacı da her geçen gün artıyor. Bu kapsamda, Jandarma Genel Komutanlığı, oluşan maske ihtiyacının karşılanmasına destek olmak için harekete geçti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı ile Jandarma Genel Komutanlığı Güvercinlik tesislerinde bulunan dikimevinde maske üretimine başlandı. Günde 100 bin adet üretilen bez maskelerle jandarma, emniyet, sahil güvenlik, AFAD personeli, bekçiler ve Vefa Sosyal Destek gruplarının ihtiyaçları karşılanacak. Ayrıca üretilen maskeler, Sağlık Bakanlığına da gönderilecek.
Söz konusu maskelerin dağıtımı İl Jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri, Valilikler aracılığıyla yapılacak.
24 saat üretim
Güvercinlik tesislerinde bulunan dikim evinde konuya ilişkin açıklama yapan Dikimevi Müdürü Talat Aysal, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla Jandarma Dikimevinde maske üretimine başlandığını belirterek, 40 personel ile üç vardiya halinde 24 saat üretime devam ettiklerini söyledi.
Kesiliyor, dikiliyor, paketleniyor
Dikimevindeki üretim sürecinde bezler, makineler aracılığıyla kullanıma uygun kesildikten sonra kulak arkasına takılan iplerle birleştirilerek dikiliyor. Hazırlanan maskeler daha sonra 50'şer halde paketleniyor. Paketlenen maskeler, kolilere konarak sevke hazır hale getiriliyor.
Özel önlük, bone, eldiven ve maske takan personel tarafından üretilen bez maskeler, üretimin her safhasında titizlikle kontrol ediliyor. Jandarmadan günde 100 bin maske üretimi

Kaynak: İHA

Etiketler: Süleyman Soylu, Jandarma, AFAD, Genel

Haberin Videosu :

Jandarmadan günde 100 bin maske üretimi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› genel ››Jandarmadan günde 100 bin maske üretimi - Haberler

genel Manşet

Haberler

Son Dakika genel Haberleri

11:47: Özel bireyler sağlıkçılar için maske üretimine başladı - Haberler 11:45: Gaziantep hayalet kente döndü - Haberler 11:44: Kuzey Kore'den Doğu Denizi'nde yeni füze denemesi - Haberler 11:44: AB'den Covid-19 nedeniyle Suriye'de ateşkes çağrısı - Haberler 11:41: Bingöl Üniversitesi günlük 1 ton 250 kilo dezenfektan üretiyor - Haberler 09:25: ABD'den umutlandıran iddia: HIV ve meme kanseri ilacıyla 2 koronavirüs hastası iyileştirildi - Haberler 09:22: İngiltere Başbakanı Johnson: İşler, iyiye gitmeden önce daha da kötüleşecek - Haberler 09:01: İyileşen hastaların yarısının, 8 gün daha koronavirüsü yaymaya devam ettiği ortaya çıktı - Haberler 08:50: Ulaştırma Bakanı'nın Kovid-19 önlemlerinde pasif kaldığı için görevden alındığı iddia edildi 08:50: Ulaştırma Bakanı'nın Kovid-19 önlemlerinde pasif kaldığı için görevden alındığı iddia edildi - Haberler 08:11: Fransa'dan koronavirüs açıklaması: Nisan ayının ilk 15 günü daha zor olacak - Haberler 07:36: Tarihe geçen kare! Koronavirüs hastasını dağ başına gömdüler, etrafında hiçbir canlı yok