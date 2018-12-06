Jandarmadan Güven ve Huzur Uygulaması

06 Aralık 2018 Perşembe 12:07



06 Aralık 2018 Perşembe 12:07

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından güven ve huzur uygulaması yapıldı.İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan uygulamada 289 askeri personel yer alırken 3 bin 439 kişinin kimlik bilgisi sorgusu ve üst aramaları yapıldı. Yapılan aramalarda çeşitli suçlardan aranması bulunan 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Uygulama kapsamında bin 128 adet araç didik didik aranırken bir araç içerisinde 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Evrak eksiği bulunan araçlara ise toplam 3 bin 186 TL para cezasının da kesildiği öğrenildi.Jandarma ekiplerinin gerçekleştirmiş oldukları uygulamaların aralıksız bir şekilde devam edeceği vurgulandı. - ADIYAMAN