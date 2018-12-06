06 Aralık 2018, 12:07
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Jandarmadan Güven ve Huzur Uygulaması

Jandarmadan Güven ve Huzur Uygulaması

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından güven ve huzur uygulaması yapıldı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından güven ve huzur uygulaması yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan uygulamada 289 askeri personel yer alırken 3 bin 439 kişinin kimlik bilgisi sorgusu ve üst aramaları yapıldı. Yapılan aramalarda çeşitli suçlardan aranması bulunan 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Uygulama kapsamında bin 128 adet araç didik didik aranırken bir araç içerisinde 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Evrak eksiği bulunan araçlara ise toplam 3 bin 186 TL para cezasının da kesildiği öğrenildi.

Jandarma ekiplerinin gerçekleştirmiş oldukları uygulamaların aralıksız bir şekilde devam edeceği vurgulandı. - ADIYAMAN Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı,Jandarma,Huzur
06 Aralık 2018 Perşembe 12:07



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