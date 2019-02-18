Jandarmadan "Güven ve Huzur" Uygulaması

Adıyaman
'da İl Jandarma
Komutanlığı ekiplerince "güven ve huzur" uygulaması yapıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca 211 personelin katıldığı uygulamada, 4 bin 898 şahıs sorgulandı.
Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 77 şüpheli yakalandı, bin 694 araç kontrol edildi, sürücülere 14 bin 13 lira idari para cezası uygulandı ve 12 araç ise trafikten men edildi.
İl Jandarma Komutanlığının Adıyaman halkının huzurlu bir şekilde yaşaması için gece gündüz demeden 24 saat görevinin başında olduğu, terör ve uyuşturucu ile mücadelenin süreceği bildirildi.
Adıyaman,Jandarma,Huzur
Kaynak: AA