20.06.2019 13:58
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Jandarmadan güvenlik uygulaması

Jandarmadan güvenlik uygulaması

Siirt'te il Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde kullanımına yönelik denetim yapıldı.

Siirt'te ilJandarmaKomutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde kullanımına yönelik denetim yapıldı.

Valilik koordinasyonunda, Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il genelinde eş zamanlı 44 ekip, 257 personelin katılımı, 2 uyuşturucu arama köpeği ve 1 bomba arama köpeğinin de kullanımı ile 777 şahıs, 196 araç ve 16 metruk bina kontrol edildi. Yapılan kontroller neticesinde, "Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç etmek" suçundan aranan 1 şahsın yakalanarak adli mercilere sevk edildiği bildirildi. - SİİRT
Kaynak: İHA
Siirt,3. Sayfa

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