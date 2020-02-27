Haberler » Güncel » Jandarmadan 'Hayırlı Kandiller' uygulaması - Haber

Jandarmadan "Hayırlı Kandiller" uygulaması

Düzce İl Jandarma Alay Komutanlığı ekiplerince geniş çaplı gerçekleştirilen "Hayırlı Kandiller" uygulamasında sürücülere şeker ve kolonya ikram edildi.

27.02.2020 16:24 | Son Güncelleme: 27.02.2020 16:59Jandarmadan
İl Alay Komutanlığı ekiplerince geniş çaplı gerçekleştirilen "Hayırlı Kandiller" uygulamasında sürücülere şeker ve kolonya ikram edildi.
Düzce D-100 kara yolunun giriş kesiminde gerçekleştirilen uygulamaya, jandarma trafik, asayiş ve narkotik ekiplerinden oluşan 40 personel katıldı.
"Fırtına" ve "Siklet" isimli iki narkotik köpeğinin de katıldığı uygulamada, sürücüler durdurularak Regaib Kandilleri kutlandı, şeker ve kolonya ikram edildi. Ayrıca trafik kurallarının paylaşıldığı broşürler verildi.
Araçlarda köpekler eşliğinde arama yapılan uygulamada, sürücü ve yolcuların kimlikleri de kontrol edildi.

İstanbul, Narkotik, Jandarma, Düzce, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:36  Düşündüren sözler! Anlamlı sözler neler? Düşündüren, anlamlı ve felsefi sözler nelerdir?
15:19  Şirin Payzın kimdir? Şirin Payzın nereli ve kaç yaşında? Şirin Payzın ne iş yapıyor?
14:14  Afrika örgüsü nedir? Afrika örgüsü saç nasıl yapılır? Afrika örgüsü fiyatları ne kadar?
14:11  Şaibe nasıl yazılır? TDK'ya göre şaibe mi, şayibe mi? Şaibe ne demek?
13:46  Çaycı Hüseyin Alparslan Özmol kimdir? Alparslan Özmol kaç yaşında, nereli?
27.02.2020 17:42:06