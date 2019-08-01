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Jandarmadan hayvan hırsızlığı uyarısı

Van'da jandarma ekipleri Kurban Bayramı öncesi, hayvan hırsızlıklarına karşı besicileri uyardı.

01.08.2019 14:28 Jandarmadan hayvan hırsızlığı uyarısı
Van'da jandarma ekipleri Kurban Bayramı öncesi, hayvan hırsızlıklarına karşı besicileri uyardı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı öncesi hayvan hırsızlığı ve sahte para olaylarına karşı tedbirler alındı.
Bu kapsamda köyleri dolaşarak vatandaşları hırsızlıklara karşı uyaran ekipler, köy meydanlarına ve kahvehanelere de bilgilendirme amaçlı uyarı afişleri astı, vatandaşlara el broşürleri dağıttı.
Hayvan sahiplerine hırsızlıklara karşı alınması gereken tedbirleri anlatan, ahırlarda kilit, ışıklandırma ve basit alarm sistemi bulundurmaları uyarısında bulunan ekipler, şüpheli durumlarda 156 jandarma ihbar hattını aramalarını istedi.

Kurban Bayramı, Jandarma, Van, Güncel

Kaynak: AA

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