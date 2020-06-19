Jandarmadan HDP Karayazı İlçe binası dahil 11 adrese eş zamanlı operasyon

Erzurum'da İl Jandarma Komutanlığı tarafından Karayazı HDP ilçe binası dahil toplam 11 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

19.06.2020 14:27 | Son Güncelleme: 19.06.2020 14:42
Erzurum'da İl Jandarma Komutanlığı tarafından Karayazı HDP ilçe binası dahil toplam 11 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda PKK\KCK'ya erzak ve araç temin eden toplam 7 şahıs gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinin uzun süreli çalışması neticesinde MİT Bölge Başkanlığı ile koordineli olarak PKK\KCK Silahlı Terör Örgütü faaliyetlerinin deşifre ve engellenmesine yönelik operasyon düzenlendi. Karayazı İlçesi genelinde terör örgütlerine erzak ve araç temin eden 9 şahsa ait 11 adrese HDP Karayazı İlçe Binası dahil olmak üzere eş zamanlı baskın yapıldı.
Operasyon sonucunda D.P., N.Y., M.Ç., N.K., H.G., S.Ç. ve M.A. isimli 7 şahıs gözaltına alındı.
Öte yandan, 1 adet ruhsatsız AK-47 Kaleşnikof Piyade Tüfeği, 110 adet fişek, 3 adet tabanca, 15 adet, 7.62mm ve 50 adet 9mm tabanca mermisi, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.
Aramada ikametinde olmayan 2 şüphelinin yakalama çalışmaları devam ederken, gözaltına alınan şüpheliler Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.
(Sefa Tetik/İHA) Jandarmadan HDP Karayazı İlçe binası dahil 11 adrese eş zamanlı operasyon

Kaynak: İHA

Etiketler: Halkların Demokratik Partisi, Karayazı, Güncel, Haber

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