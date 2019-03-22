22 Mart 2019, 21:08
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Jandarmadan Helikopter Destekli Trafik Denetimi

Jandarmadan Helikopter Destekli Trafik Denetimi

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yunusemre ve Akhisar ilçelerinde helikopter destekli trafik denetimi yaptı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yunusemre ve Akhisar ilçelerinde helikopter destekli trafik denetimi yaptı.

Aydın Jandarma Filo Komutanlığından havalanan helikopterle yapılan yol kontrolüne karadan destek veren jandarma trafik timleri, Yunusemre ilçesi Muradiye- Menemen yolu ile Manisa-Akhisar yolunda trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla eş zamanlı denetim gerçekleştirdi.

Uygulama sırasında, trafiğin yoğun olduğu yollarda kural ihlali yapan sürücüler, havadan tespit edilerek ekiplere bildirildi.


Bu çerçevede, kural ihlali yapan araçlar durdurularak gerekli işlemler yapıldı.

Helikopterle havadan yapılan trafik kontrollerinin bundan sonra da devam edeceği bildirildi. Yunusemre, Manisa, Jandarma, Helikopter, Güncel
Kaynak: AA