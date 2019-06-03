03.06.2019 13:40
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Jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi

Jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi

Eskişehir'de, jandarma ekiplerince kent genelinde helikopter destekli trafik denetimi yapıldı.

Eskişehir'de, jandarma ekiplerince kent genelinde helikopter destekli trafik denetimi yapıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk alanındaki Eskişehir- Afyonkarahisar ve Eskişehir- Kütahya kara yollarında Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde havadan denetim gerçekleştirdi.
Kural ihlali yapan sürücülerin araçlarını havadan tespit eden ekipler, uygulama noktalarına bilgi verdi.
Belirlenen kontrol noktasında durdurulan 20 araç sürücüsüne 930 lira para cezası uygulandı.
Denetimlerin, bayram tatili süresince devam edeceği bildirildi.
Kaynak: AA
Kütahya, Jandarma, Eskişehir, Güncel