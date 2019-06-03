Jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi

Eskişehir
'de, jandarma ekiplerince kent genelinde helikopter destekli trafik denetimi yapıldı.
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, sorumluluk alanındaki Eskişehir- Afyonkarahisar
ve Eskişehir- Kütahya
kara yollarında Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde havadan denetim gerçekleştirdi.
Kural ihlali yapan sürücülerin araçlarını havadan tespit eden ekipler, uygulama noktalarına bilgi verdi.
Belirlenen kontrol noktasında durdurulan 20 araç sürücüsüne 930 lira para cezası uygulandı.
Denetimlerin, bayram tatili süresince devam edeceği bildirildi.
Kaynak: AA
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