- Jandarmadan hırsızlık çetesine darbe Manisa
'da 3 günde 21 iş yerine giren 6 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındıGüvenlik kameralarından tespit edilen hırsızlık şüphelileri bir bir yakalandıHırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı
MANİSA - Manisa'nın 3 farklı ilçesinde 3 günde 21 iş yerini soyan hırsızlık çetesi çökertildi. Muradiye
Jandarma Komutanlığı tarafından incelenen iş yeri güvenlik kameralarının ardından biri suçüstü olmak üzere gözaltına alınan 6 kişi çıkarıldıkları sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Çetenin hırsızlık anları ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Manisa'nın Yunusemre
ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi
'nde bir gecede 9 iş yerinden gelen hırsızlık ihbarının ardından harekete geçen Muradiye Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri şahısları yakalamak için özel bir ekip kurarak operasyon başlattı. Şüphelilerden 4'ü ertesi gün yine aynı mevkiide bir markete girmek üzereyken jandarma tarafından operasyon düzenlendi. 4 şüpheliden 3'ü kaçarken, biri de suçüstü yakalandı. Kaçan diğer 3 şahıstan biri, gözaltına alınan kişinin ifadesi üzerine kiraladıkları ve eski mezarlık mevkiinde park ettikleri 45 AAL 509 plakalı araç içinde uyurken diğer iki şahıs da araç başında 11 Kasım gecesi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların ifadeleri doğrultusunda 9 iş yerinden hırsızlık yapıldığı 10 Kasım
gecesi olaya karışan diğer 2 şüpheli de Şehzadeler ilçesindeki adreslerine yapılan operasyonla gözaltına alındı. Nurettin Ö., A.Ö., D.Y., Y.C.Y., Ö.C.G. ve M.Ö.'nin gözaltına alındığı olayda kullanıldığı öne sürülen araç plakasının sonundaki 9 rakamı siyah bantla kapatıldığı tespit edildi.3 farklı ilçede 21 işyerini soydularGözaltına alınan şüphelilerin Saruhanlı
ilçesinde 7, Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde 5, Muradiye Mahallesi'nde ise 9 farklı dükkan olmak üzere toplam 21 işyerine hırsızlık amaçlı girdikleri tespit edildi. Kiralanan araç içerisinde yapılan aramada Saruhanlı ilçesindeki bir dükkandan çalındığı belirlenen 18 adet konfeti, 160 adet meşale ve farklı eşyalar, Muradiye Mahallesi'ndeki bir marketten çalındığı tespit edilen, poşet içerisinde 75 lira bozuk para ve olayda kullanılan levye bulundu.Gözaltına alınan hırsızlık şüphelileri Muradiye Jandarma Karakolu'ndaki ifade işlemlerinin ardından Manisa Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi.Güvenlik kameralarına yakalandılarBu arada şüphelilerin hırsızlık amaçlı geldiği bir kahvehanenin kapısını levleyle kırarak içeri girmeleri ve yine bir eczaneye girmek için olay yerine gelerek güvenlik kamerasını kırmalarını saniye saniye kaydedildi.
Manisa