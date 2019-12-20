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Jandarmadan hırsızlık çetesine gece yarısı baskını

İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca, organize hırsızlık çetesine gece yarısı baskın düzenlendi.

20.12.2019 10:17 | Son Güncelleme: 20.12.2019 10:39 Jandarmadan hırsızlık çetesine gece yarısı baskını
İl Komutanlığınca, organize hırsızlık çetesine gece yarısı baskın düzenlendi. Jandarma Komando Timlerinin desteklediği operasyonda, toplam 27 hırsızlık olayının faali olduğu tespit edilen şüpheliler yakalandı. Yakalanan 4 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Silivri ve Tekirdağ'da meydana gelen hırsızlık olaylarını mercek altına aldı. Hırsızlık yapılan bölgelerdeki güvenlik kamera kayıtlarını ve PTS kaydı görüntülerini tek tek inceleyen Jandarma ekipleri şüpheli bir aracın hırsızlık yapılan bölgelerde birçok kez görüldüğünü tespit etti. Şüpheli aracı teknik ve fiziki olarak takibe alan ekipler; organize hırsızlık şebekesi üyelerinin, kimlik bilgilerini ve İstanbul Avcılar ve Esenyurt'ta bulunan adreslerini belirledi.

Organize hırsızlara gece yarısı operasyonu

Operasyon için düğmeye basan Jandarma ekipleri; şebeke üyelerinin ikamet ettiği Avcılar ve Esenyurt'taki 7 ayrı adrese gece yarısı eş zamanlı baskın düzenledi. Jandarma Komando Timlerinin de destek verdiği baskında; G.K, S.B, M.D ve A.K. isimli 4 şüpheli jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Hırsızlık olaylarında kullanıldığı değerlendirilen 1 otomobile de el konuldu.

Suç dosyaları kabarık çıktı

Jandarma ekipleri tarafından yapılan detaylı sorgulamada; özellikle tekstil ve baskı firmalarını hedef alarak tonlarca kumaş ve giyim malzemesi çalıp piyasada satan şüphelilerin, Tekirdağ'da 11, Beylikdüzü'nde 3, Esenyurt'ta 8, Büyükçekmece'de 2 ve Silivri'de 3 olmak üzere toplam 27 hırsızlık olayının faali oldukları tespit edildi.

Jandarma'da sorgusu tamamlanan G.K, S.B, M.D ve A.K. isimli 4 şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

İstanbul, Jandarma, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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