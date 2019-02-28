Jandarmadan Hırsızlık Operasyonu

Ankara
'da Yüksek Hızlı Tren şantiyesinden 116 trifon ve gergi kıskacının çalan hırsızların şantiye bekçileri olduğunu belirleyen jandarma ekipleri 2 zanlıyı gözaltına aldı. Mamak
İlçesi Ortaköy
Mahallesi "Yüksek Hızlı Tren Şantiyesi"nde bulunan beton bloklar üzerindeki 116 trifon ve gergi kıskacının sökülerek çalınması ile ilgili harekete geçen Ankara İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, hırsızlık olayını, şantiyede gece bekçiliği yapan M.A.E. ve S.A'nın gerçekleştirdiği belirledi.
Gözaltına alınan zanlıların çalınan malzemeyi, Kıbrıs
köyü Mahallesi'nde hurdacılık yapan Ö.Y'ye sattıklarını belirleyen ekipler, çalınan malzemeleri Ö.Y'nin evinde yaptıkları aramada ele geçirdi.
Zanlılar jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Ankara, Jandarma, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: AA