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Jandarmadan 'huzur güven' uygulaması

Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan 'huzur güven' uygulaması kapsamında çeşitli suçlardan aranan 16 şahıs yakalandı.

20.03.2020 15:53 | Son Güncelleme: 20.03.2020 15:53
Jandarmadan 'huzur güven' uygulaması
Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan 'huzur güven' uygulaması kapsamında çeşitli suçlardan aranan 16 şahıs yakalandı.

Türkiye genelinde eş zamanlı olarak 19 Mart 2020 günü düzenlenen 'huzur güven' uygulamasına Van İl Jandarma Komutanlığı da sorumluluk sahasında 526 personelle katıldı. Uygulamada toplam 4 bin 769 şahıs sorgulaması yapılırken, 2 bin 373 araç kontrol edildi. 18 araç sürücüsüne 4 bin 500 TL idari para cezası uygulanırken, 10 araç ise trafikten men edildi.

Çeşitli suçlardan aranan 16 şahıs yakalanarak adli/idari işlem yapılırken, uygulama sonucunda 1 kilo 499 gram eroin ve 64 paket kaçak sigara ele geçirilirken, 2 şahıs hakkında da adli işlem yapıldı. - VAN

Kaynak: İHA

Etiketler : Türkiye, Huzur, Van, 3. Sayfa

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