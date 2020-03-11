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Jandarmadan huzur operasyonu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda çok sayıda silah ve tabanca fişeği ele geçirildi.

11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:03
Jandarmadan huzur operasyonu
Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda çok sayıda silah ve tabanca fişeği ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Edremit ilçesi Tuzcu Murat mahallesinde ikamet eden Y.Y. isimli şahsın silah ve uyuşturucu madde satışı yaptığı duyumunun alınması üzerine; Edremit Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT Timi ekiplerince s Y.Y.'nin evinde yapılan arama yapıldı. Yapılan aramada ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 60 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Adli makamların talimatıyla Y.Y. hakkında "6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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