24 Kasım 2018, 16:03
»»

Jandarmadan Huzur ve Güven Uygulaması

Jandarmadan Huzur ve Güven Uygulaması

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgesel huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgesel huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı 289 personelin katılımı ile bölgesel güven ve huzur uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada 3 bin 921 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 18 şahıs yakalandı.

Uygulamada bin 788 araç kontrol edilerek, kontrol eden araçlara 7 bin 870 TL idari para cezası uygulanarak, 3 araç trafikten men edildi. - ADIYAMAN Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı,Jandarma,Adıyaman,Huzur
24 Kasım 2018 Cumartesi 16:03