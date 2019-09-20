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Jandarmadan huzur ve güven uygulaması

Zonguldak il Jandarma Komutanlığı tarafından "Huzur ve güven uygulaması" yapıldı.

20.09.2019 15:05Jandarmadan huzur ve güven uygulaması
Zonguldak il Jandarma Komutanlığı tarafından "Huzur ve güven uygulaması" yapıldı. Uygulamada çeşitli suçlardan aranan 62 kişi yakalandı.

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 81 İlde "Huzur ve güven uygulaması" yapıldı. Uygulama kapsamında Türkiye genelinde Aranan Şahısların Yakalanarak Süratle Adalete Teslim Edilmesi" maksadıyla 81 İlde eş zamanlı olarak yapılan "huzur ve güven uygulaması" faaliyeti kapsamında Zonguldak genelinde Jandarma sorumluluk bölgesinde; 65 Jandarma devriyesi ve 215 personelin katılımıyla yapılan arama ve yakalama faaliyetlerinde, 1'i adam öldürme suçu firarisi olmak üzere çeşitli suçlardan aranan 62 şahıs yakalandı. Ayrıca yapılan aramalarda 110 gram Esrar maddesi ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi. - ZONGULDAK

Zonguldak, Jandarma, Huzur, Güncel

Kaynak: İHA

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