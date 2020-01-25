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Jandarmadan 'Huzur ve Güven' uygulaması

Zonguldak'ta İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan 'Huzur ve Güven' uygulamasında 66 şüpheli yakalandı.

25.01.2020 11:03 | Son Güncelleme: 25.01.2020 11:08Jandarmadan 'Huzur ve Güven' uygulaması
'ta İl Komutanlığı tarafından yapılan ' ve Güven' uygulamasında 66 şüpheli yakalandı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından "Türkiye genelinde Genel Asayiş ve kamu düzeninin sağlanması" maksadıyla 81 ilde eş zamanlı olarak "Huzur ve Güven Uygulaması" gerçekleştirildi. 5 aşamalı olarak il genelinde jandarma sorumluluk bölgesinde 92 jandarma devriyesi ve 279 personel uygulamaya katıldı. 3 bin 901 araç sorgulanırken 29 araca 12 bin 781 TL idari yaptırım uygulandı. 5 kayıp çalıntı hacizli araç ve 4 araç trafikten men edildi. Ekiplerce 7 bin 393 şahsın sorgulaması yapılırken hakkında arama/yakalama kaydı bulunan 66 şüpheli ve 2 kayıp kişi olmak üzere toplam 68 şahıs yakalandı. Kontrol edilen 14 şüpheliye toplam 6 bin 537 TL idari yaptırım uygulandı. Uygulamalarda 4 bin 616 araç sorgulandı 85 araca toplam 29 bin 640 TL idari yaptırım cezası uygulanırken 4 araç ise trafikten men edildi.

Öte yandan 284 tekel bayi kontrol edilerek 3 işletmeciye cezai işlem yapıldı. Ekipler tarafından faaliyetlerde 5 av tüfeği, 1 kuru sıkı tabanca ile (6 bin 150 kilogram sarmalık kıyılmış tütün ele geçirildi. - ZONGULDAK

Zonguldak, Jandarma, Huzur, Güncel

Kaynak: İHA

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