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Jandarmadan "Huzur ve Güvenlik" uygulaması

Çorum'da jandarma tarafından yapılan "Huzur ve Güvenlik" uygulamasında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 4 kişi yakalandı.

19.07.2019 14:29 Jandarmadan "Huzur ve Güvenlik" uygulaması
Çorum'da jandarma tarafından yapılan "Huzur ve Güvenlik" uygulamasında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 4 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, genel asayişin ve kamu düzeninin sağlanması ile terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi maksadıyla özellikle kamu kurum ve kuruluşlarının civarında, stratejik önemi bulunan tesislerin çevresinde, vatandaşların yoğun bulunduğu yerlerde önlem alınarak suç ve suçlularla mücadeleye devam edildiği belirtildi.
Terör, asayiş ve narkotik olayları başta olmak üzere suç işleme amacındaki kişilerin caydırılması, arananların yakalanması, varsa suç delillerinin ele geçirilmesi maksadıyla ülke genelinde eş zamanlı olarak, "Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması" gerçekleştirildiğinin bildirildiği açıklamada, "154 personel ve 1 uyuşturucu madde arama köpeğiyle 23 yol kontrol ve arama noktası, 44 park ve 66 umuma açık yerde yapılan kontrolde 3 bin 545 kişi ve 642 araç sorgulaması yapılmış, çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 4 kişi yakalanmıştır." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, suç ve suçlularla mücadele kapsamında bu tür uygulamaların süreceği kaydedildi.
Kaynak: AA
Jandarma, Çorum, Huzur, Güncel

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