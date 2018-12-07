Jandarmadan Huzurlu Parklar Operasyonu

07 Aralık 2018 Cuma 11:20



07 Aralık 2018 Cuma 11:20

Balıkesir jandarma ekipleri il genelinde okul önleri ve parklarda huzur operasyonu düzenledi. Aranan 63 kişi yakalandı.Balıkesir'de jandarma çocukların korunması ve vatandaşların huzur ortamı için 128 ekip ve 532 personelin katılımı ile il genelinde operasyon düzenledi. 3 aşamalı olarak gerçekleşen operasyonlarda 68 yol kontrol ve arama noktası kuruldu. 155 park ve bahçe, 81 metruk bina, 207 okul ve kurs merkezlerinde 7 bin 342 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Sorgulamada arama kaydı bulunan 63 kişi ele geçirildi. Yakalan bu kişilerden 13 kişiye adli ve idari işlem yapılarak, 4 bin 682 lira idari para cezası uygulandı. Uygulamanın devamında 289 servis aracı kontrol edilerek, 26 servis aracına 13 bin 26 lira idari para cezası uygulandı ve 3 servis aracı trafikten men edildi. Jandarmanın trafik uygulaması sırasında 2 bin 383 araç kontrol edildi. 84 araca 31 bin 867 lira para cezası kesilirken, 34 araç trafikten men edildi. Ayrıca uygulama sırasında jandarma ekipleri 5 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 5 gram esrar ve yasak bölgede avlanmış 50 kilo deniz patlıcanı ele geçirdi. - BALIKESİR