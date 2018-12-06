Jandarmadan 'Huzurlu Parklar ve Okul Önleri' Uygulaması

Van
'da, jandarma tarafından 'Huzurlu Parklar
ve Okul Önleri' uygulaması gerçekleştirildi.
İl Jandarma
Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, huzurun ve kamu düzeninin devamının sağlanması, eğitim ve öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülmesi maksadıyla parklar, bahçeler, metruk binalar ile okullar ve çevrelerinde Türkiye
geneli ile eş zamanlı olarak "Huzurlu Parklar ve Okul Önleri Uygulaması" gerçekleştirildiği belirtildi.
Van ve ilçelerinde 73 ekip ve 503 personelle gerçekleştirilen ve 3 aşamalı olarak yapılan uygulamalarda, özellikle öğrencilerin okullara giriş ve çıkış saatlerinde okul önleri ve çevrelerinde olmak üzere halkın yoğun olarak bulunduğu park, bahçe, alışveriş merkezi gibi yerler ile metruk binalarda kontroller yapıldı.
Denetimlerde 6 bin 592 kişi sorgulanırken, 3 bin 912 araç kontrol edildi, 14 aracın trafikten men edildiği denetimlerde, 11 sürücüye 11 bin 682 lira idari para cezası uygulandı. Erciş
ilçesinde ise jandarmanın yaptığı uygulamalarda, 'Terör örgütüne yardım etmek suçundan' aranan bir kişi yakalanarak gözaltına alınırken, uygulamalarda 5 bin 131 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Van,Jandarma,Huzurlu Parklar
06 Aralık 2018 Perşembe 11:11