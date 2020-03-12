Jandarmadan İffet Anıtına ziyaret
Bayburt'ta jandarma tarafından organize edilen programla Yukarı Kırzı Köyünde bulunan İffet Anıtına ziyarette bulunuldu.
12.03.2020 14:34 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:34
Bayburt 'ta jandarma tarafından organize edilen programla Yukarı Kırzı Köyünde bulunan İffet Anıtına ziyarette bulunuldu.
Yukarıkırzı Köyü ve çevre köylerden gelen kadınlarla bir araya gelen jandarma personeli, 6284 sayılı kanun kapsamında; şiddete uğrayan ve şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla kadınların bireysel haklarına yönelik bilgilendirme yaptı.
Daha sonra İffet Anıtı ziyaret edilerek Ermeni mezalimi sırasında namuslarını korumak adına, çocuklarıyla birlikte 40 metrelik su kuyularına atlayarak şehit olan kadınlar ve çocuklarına dua edildi.
İffet Anıtı:
1917-1918 yıllarında Rus işgali sırasında Rusların himayesindeki Ermeni çetelerinin Erzincan ve Bayburt havalesinde yaptıkları katliamlar sırasında, Bayburt İli Demirözü İlçesi Yukarı Kırzı köyünde namuslarını korumak için kendilerini 40 metrelik su kuyularına atarak şehit olan (17) kadın ve (1) çocuk anısına yapılan anıttır. - BAYBURT
Yukarıkırzı Köyü ve çevre köylerden gelen kadınlarla bir araya gelen jandarma personeli, 6284 sayılı kanun kapsamında; şiddete uğrayan ve şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla kadınların bireysel haklarına yönelik bilgilendirme yaptı.
Daha sonra İffet Anıtı ziyaret edilerek Ermeni mezalimi sırasında namuslarını korumak adına, çocuklarıyla birlikte 40 metrelik su kuyularına atlayarak şehit olan kadınlar ve çocuklarına dua edildi.
İffet Anıtı:
1917-1918 yıllarında Rus işgali sırasında Rusların himayesindeki Ermeni çetelerinin Erzincan ve Bayburt havalesinde yaptıkları katliamlar sırasında, Bayburt İli Demirözü İlçesi Yukarı Kırzı köyünde namuslarını korumak için kendilerini 40 metrelik su kuyularına atarak şehit olan (17) kadın ve (1) çocuk anısına yapılan anıttır. - BAYBURT
Kaynak: İHA
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