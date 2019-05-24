Jandarmadan ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı

Manisa
İl Jandarma
Komutanlığı, ramazan ayı dolayısıyla bazı kırsal mahallelerde ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulundu.
Manisa'da ramazan ayı dolayısıyla hazırlanan gıda paketleri, Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yunusemre
ilçesinde muhtelif mahallelerde daha önceden tespit edilen yardıma muhtaç ailelere ulaştırıldı.
Paketleri alan aileler, jandarma ekiplerine teşekkür etti.
Yardımı ulaştıran ekipler de jandarmanın her zaman halkın yanında ve hizmetinde olduğunu vurguladı.
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Kaynak: AA