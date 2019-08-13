Haberler» Güncel» Haber

Jandarmadan ikramlı denetim

Jandarmadan ikramlı denetimİçişleri Bakanlığı'nın emniyet kemeri kullanımını artırmak amacıyla düzenlediği 'Kemerin Ses Getirsin' uygulaması kapsamında denetim yapan Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, küçüklere dondurma ve çikolata, büyüklere ise soğuk ve sıcak içecek ikramında bulundu.

13.08.2019 16:12
Jandarmadan ikramlı denetim
Jandarmadan ikramlı denetim
İçişleri Bakanlığı'nın emniyet kemeri kullanımını artırmak amacıyla düzenlediği 'Kemerin Ses Getirsin' uygulaması kapsamında denetim yapan Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, küçüklere dondurma ve çikolata, büyüklere ise soğuk ve sıcak içecek ikramında bulundu.
Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma trafik timleri, İçişleri Bakanlığı tarafından bayramda trafik güvenliğinin artırılması amacıyla başlatılan 'Kemerin Ses Getirsin' kampanyası kapsamında bilgilendirme ve denetim gerçekleştirdi. Kentin giriş ve çıkışlarında 11 noktada yapılan denetimlerde, özellikle çocuklara emniyet kemerinin önemi anlatıldı, broşür ve boyama kitabı hediye edildi. Can kayıpları yaşanmaması ve farkındalık oluşturulması amacıyla 'Kemerin Ses Getirsin' kampanyasına destek verilmesi istendi. Jandarma trafik timleri, araç sürücüleri ve yolcuların bayramlarını kutlayarak dondurma ve bayram şekeri ile çeşitli içecekler ikram etti.
Jandarma trafik timleri ayrıca, bu kampanya kapsamındaki görsellerin twitter üzerinden #kemerinsesgetirsin hashtag'iyle @TrafikEGM hesabına gönderilmesi halinde çocukların scooter, kask ve koruma ekipmanı kazanacaklarını ifade etti.
Jandarmadan ikramlı denetim

Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:00   Susuz kalan kaplumbağalara "can suyu" - MUĞLA
16:57   Boyundaki tümörleri 5 dakikada yok ediyorlar
16:55   Havuzu bırakıp yangına koştular
16:55   MSB'den "Müşterek Harekat Merkezi" açıklaması
16:55   Kutsal topraklarda hac coşkusu
16:50   KAYSERİ Evlatlık olduğunu öğrenen genç dehşet saçtı
16:50   DHA DIŞ - Yunanistan'da korkutan yangın, iki köy boşaltıldı