Haberler » Güncel » Jandarmadan kaçak akaryakıt operasyonu: 2 gözaltı - Haber

Jandarmadan kaçak akaryakıt operasyonu: 2 gözaltı

OSMANİYE'nin Toprakkale İlçesinde, bir minibüsten TIR'ın deposuna aktarım yapıldığı esnada operasyon düzenleyen jandarma ekipleri 550 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

23.12.2019 16:24 | Son Güncelleme: 23.12.2019 16:24 Jandarmadan kaçak akaryakıt operasyonu: 2 gözaltı

OSMANİYE'nin İlçesinde, bir minibüsten TIR'ın deposuna aktarım yapıldığı esnada operasyon düzenleyen jandarma ekipleri 550 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, akaryakıt kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Operasyonda, ilçeye bağlı Sayhöyük Köyü otoban köprüsü mevkisinde şüpheli İ.B.'nin (23) kullandığı minibüsten, aynı yaştaki şüpheli T.A.'ya ait TIR'ın akaryakıt deposuna aktarım yaptığı tespit edildi. Yapılan aramada 3 bidon içerisinde 550 litre markersiz akaryakıt ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak akaryakıt İl Özel İdaresi'ne teslim edilerek, tanzim edilen tutanakla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na gönderildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin, ifadelerinin ardından adli kontrol kararı ile serbest bırakıldıkları öğrenildi.



Toprakkale, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:11   Büyükelçi Hasan Ulusoy'a, Bulgaristan'dan 'Üstün Hizmet Nişanı' - Haber
17:11   İzmir'de sağanak ve lodos; yollar göle döndü, binalara su doldu (6) - Haber
17:11   DHA YURT BÜLTENİ - 22 - Haber
17:10   Hareket halindeki otomobil yandı - Haber
17:10   Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama - Haber
16:04   Otomobilde yanında oturan kadının dilini kesip, çeşitli yerlerinden yaraladı! - Haber
15:56   Beşiktaş'ta denizcilik eğitim verilen lisenin iskelesinde ceset bulundu - Haber
15:40   Cumhurbaşkanı Erdoğan 50 milyonuncu yolcuya plaket verdi - Haber
14:37   Yol kenarında yürüyen çifte kamyonet çarptı bir kişi hayatını kaybetti - Haber
14:23   Eren Bülbül'ü şehit eden PKK'lı teröristin cenazesine katılan HDP'li başkan tutuklandı - Haber
23.12.2019 17:16:38