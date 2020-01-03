Haberler » 3. Sayfa » Jandarmadan kaçak alkol operasyonu - Haberler

Jandarmadan kaçak alkol operasyonu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri Kavaklıdere Mahallesi'nde bir ikamete yaptığı operasyonda 60 litre kaçak rakı ile 700 litre kaçak şarap ele geçirdi.

03.01.2020 16:09 | Son Güncelleme: 03.01.2020 16:14 Jandarmadan kaçak alkol operasyonu
'nın Alaşehir ilçesinde bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri Kavaklıdere Mahallesi'nde bir ikamete yaptığı operasyonda 60 litre kaçak rakı ile 700 litre kaçak şarap ele geçirdi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesi Kavaklıdere Mahallesi'nde bugün S.Y. (46) isimli şahsın ikamet adresinde kaçak alkol üretip sattığı ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri alınan arama kararı sonrası şahsın ikametgahında ve eklentilerinde yapılan aramada kaçak olarak üretilen 60 litre rakı ve 700 litre şarap ele geçirildi. Malzemeler olay yerinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü nezaretinde imha edilirken şüpheli S.Y. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - MANİSA

Jandarma, Manisa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

17:09   Türkiye: ABD operasyonu bölgedeki istikrarsızlığı artıracaktır - Haberler
17:05   Kasım Süleymani suikasti - ABD basını: Tehlikeli bir yeni aşamanın başlangıcı - Haberler
17:04   Rusya'da yolda kedisiyle yürüyen bir kadının üzerine çatıdan alev almış bir adam düştü - Haberler
17:04   Isparta'da 'dur ihtarı'na uymayıp kaçan ticari araca 3 maddeden ceza - Haberler
17:01   En acı teşhis - Haberler
17:01   Tartıştığı iş yeri sahibini ayağından vurdu - Haberler
16:59   Kasım Süleymani'nin ölümünü tatlı dağıtarak kutladılar - Haberler
16:33   İsrail Başbakanı Netanyahu, Süleymani suikasti için Trump'ı övdü - Haberler
16:32   Kayıp üniversite öğrencisi genç kızın cesedi denizde bulundu - Haberler
16:27   İki grup arasında çıkan tartışma sopalı kavgaya dönüştü - Haberler
3.01.2020 17:19:51