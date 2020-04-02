Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Jandarmadan kaçak alkol ve tütün operasyonu

Mersin'de jandarma ekipleri, Silifke ilçesinde bir tekel büfesine düzenlediği operasyonda çok miktarda kaçak alkol ile 65 kilogram kıyılmış tütün ele geçirdi.

02.04.2020 14:03 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:03
Jandarmadan kaçak alkol ve tütün operasyonu
Mersin'de jandarma ekipleri, Silifke ilçesinde bir tekel büfesine düzenlediği operasyonda çok miktarda kaçak alkol ile 65 kilogram kıyılmış tütün ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Silifke ilçe Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri ile Atakent Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir tekel büfesinde kaçak alkol ve tütün olduğununu ihbarını aldı. Bunun üzerine belirlenen büfeye operasyon düzenleyen ekipler, 35 litre el yapımı viski, 62 litre el yapımı rakı, 20 litre etil alkol ile 65 kilogram kıyılmış tütün ele geçirdi.

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Jandarma, 3. Sayfa
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› 3. Sayfa ››Jandarmadan kaçak alkol ve tütün operasyonu - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Yankesicilikten yakalanan çocuğun 473 suç kaydı çıktı Haberler
Yankesicilikten yakalanan çocuğun 473 suç kaydı çıktı
Kötü günler bitecek diye beklerken vücutta 49 gün kalan virüs tespit edildi Haberler
Kötü günler bitecek diye beklerken vücutta 49 gün kalan virüs tespit edildi
Virüs şüphelilerinin kimliğini gizleyen 2 laborant hakkında soruşturma Haberler
Virüs şüphelilerinin kimliğini gizleyen 2 laborant hakkında soruşturma
Ölüm sebebi ’korona’ olarak açıklanan kadının testi negatif çıktı Haberler
Ölüm sebebi 'korona' olarak açıklanan kadının testi negatif çıktı
İmamoğlu, İBB’nin yardım kampanyasında toplanan miktarı paylaştı Haberler
İmamoğlu, İBB'nin yardım kampanyasında toplanan miktarı paylaştı
Koronaya karşı en sert tedbiri alan ülke! Yasağa uymayan vurulacak Haberler
Koronaya karşı en sert tedbiri alan ülke! Yasağa uymayan vurulacak
5 liraya satılan maskelerin maliyet fiyatı şaşırttı Haberler
5 liraya satılan maskelerin maliyet fiyatı şaşırttı
Uzmanların ’1-2 hafta çok kritik’ uyarısından sonra bu görüntüler geldi Haberler
Uzmanların "1-2 hafta çok kritik" uyarısından sonra bu görüntüler geldi

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

14:59: Korona virüsten çöp poşetiyle korunuyor - Haberler 14:58: Kuşadası Belediyesi engellilere maske, eldiven ve dezenfektan dağıttı - Haberler 14:57: Altyapı çalışmaları sırasında doğalgaz borusu patladı... O anlar kamerada - Haberler 14:56: Türk-İş'ten 700 kağıt toplayıcısı aileye gıda yardımı - Haberler 14:55: Araçtan cep telefonu çalan şahıs yakalandı - Haberler 14:32: Kötü günler bitecek diye beklerken vücutta 49 gün kalan virüs tespit edildi - Haberler 14:25: Kahramanmaraşlı vatandaş, koronavirüsten korunmak için çöp poşeti giyiyor - Haberler 14:15: İBB Başkanı İmamoğlu: Yardım kampanyamızla 6,5 milyon lira topladık - Haberler 14:04: Son dakika: Koronavirüs tahlil bilgilerini gizleyen iki laboratuvar yetkilisine soruşturma - Haberler 13:24: İmamoğlu, Erdoğan'ın "Devlet içinde devlet olmaz" eleştirisine yanıt verdi - Haberler 11:36: Dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken yeni kolera salgını hızla yayılmaya devam ediyor 11:20: Filipinler Devlet Başkanı'ndan korona yasaklarına uymayanlara uyarı: Karşı gelen vurulacak