Jandarmadan Kaçak Av Operasyonu

14 Aralık 2018 Cuma 17:34



14 Aralık 2018 Cuma 17:34

Isparta Eğirdir Gölü'nde Jandarma Bot Timi tarafından yapılan denetimlerde kaçak avcılıkta kullanılan 2 bin 200 metre misina ağı ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı faaliyet gösteren Eğirdir İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Bot Timi tarafından Eğirdir, Gelendost, Senirkent ve Yalvaç ilçeleri arasında kalan Eğirdir Gölü'nde denetim ve kontroller yapıldı.Yapılan denetimlerde, Eğirdir'e bağlı Sorkuncak köyü yakınlarında göle atılı vaziyette, sahipsiz 2 bin 200 metre misina ağı ele geçirildi. Kaçak avcılıkta kullanıldığı tespit edilen malzemenin Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildiği bildirildi. Jandarma ekiplerinin göldeki kaçak avcılık konusunda 24 saat esasına göre kontrol ve denetimlerine devam edileceğine vurgu yapıldı. - ISPARTA