Jandarmadan Kaçak Avlanan Avcıya Suçüstü

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı
ekipleri tarafından yapılan denetimler kapsamında kaçak avlanan bir avcı suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Küçükkavaklı Köyü yakınlarında kaçak avlanan M.Ş., isimli şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan şahıs olay yerinde gözaltına alınırken, şahıs üzerinde 1 adet seri numarası silinmiş av tüfeği, 4 adet canlı keklik, 4 adet ise keklik kafesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerden keklikler ve kafesler Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar
Müdürlüğüne teslim edilirken tüfek ise incelenmek üzere jandarma karakoluna götürüldü. Öte yandan gözaltına alınan M.Ş., isimli kaçak avcıya 572 TL para cezasının uygulandığı öğrenildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
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