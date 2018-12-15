Jandarmadan Kaçak Avlanma Uyarısı

Beypazarı
İlçe Jandarma
Komutanlığı, kaçak avcılığa karşı uyarılarda bulundu.
Jandarma ekipleri Dereli
, Saray
ve Köseler mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.
Muhtarlara kaçak avcılığın önlenmesi amacıyla yapılan çalışmaları anlatan ekipler, kaçak avlananlar hakkında 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten işlem yapılacağı uyarısında bulundu.
Jandarma ekipleri, bunun yanı sıra kaçak kazıların önlenmesi için şüpheli durumların bildirilmesi çağrısı yaptı.
Dereli,Beypazarı,Jandarma
15 Aralık 2018 Cumartesi 17:33