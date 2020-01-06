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Jandarmadan kaçak avlanmaya sıkı takip

Malatya'nın Darende ilçesinde yasak bölgede avlanan 3 kişiye idari para cezası kesildi.

06.01.2020 18:37 | Son Güncelleme: 06.01.2020 18:42 Jandarmadan kaçak avlanmaya sıkı takip
'nın ilçesinde yasak bölgede avlanan 3 kişiye idari para cezası kesildi.

Darende Merkez Komutanlığı ekipleri devriye esnasında ilçeye bağlı Karaoğuz Mahallesi Güneyal mevkiinde avlanmaya yasak bölgede 3 avcıyı yakaladı. Yapılan kontrolde şahısların tüfeklerinin kendi adlarına ruhsatlı ve namlularında takoz bulunduğu tespit edildi. Herhangi bir hayvanın avlanmadığı olayda şahıslar hakkında 2019-2020 Av Komisyon kararına göre avlanmaya yasak bölgede avlandıkları gerekçesiyle tutanak tutularak, Orman İşletme Müdürlüğüne gönderildi. - MALATYA

Jandarma, Malatya, Darende, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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