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Jandarmadan kaçak içki operasyonu

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı'nca, kaçakçılıkla mücadele kapsamında sürdürülen operasyonlarda 105 litre kaçak içki ele geçirildi.

11.11.2019 11:44 | Son Güncelleme: 11.11.2019 11:51Jandarmadan kaçak içki operasyonu
İl Jandarma Komutanlığı'nca, kaçakçılıkla mücadele kapsamında sürdürülen operasyonlarda 105 litre kaçak içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum'un Uzundere ilçesinde icra edilen kontrollerde Artvin ilinden Erzurum ili istikametine gitmekte olan 2 şüpheli şahsın içerisinde bulundukları aracın bagaj kısmında 4 adet valiz içerisinde 105 (şişe) litre kaçak alkollü içki ele geçirildi.

Şüpheliler adli makamlara sevk edilirken olayla ilgili incelemenin devam ettiğini belirtildi. - ERZURUM

Erzurum, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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