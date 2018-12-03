Jandarmadan Kaçak Kazı Operasyonu: 11 Gözaltı

Bursa
'da jandarma ekiplerinin yaptığı kaçak kazı operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İznik
'in Elmalı
Mahallesi Gavuralan mevkisinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaşan İznik İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Yapılan baskında M.Y., I.G., Ö.T., Y.D., E.S., Ç.T., A.Y., E.A., K.L., T.A. ve A.R. kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. 11 şüpheli gözaltına alınırken, kazıda kullanılan iş makinası ve malzemelere de el konuldu. - BURSA
Bursa
03 Aralık 2018 Pazartesi 22:06