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Jandarmadan kaçak sigara ve alkol operasyonu

Balıkesir'de, jandarmanın ev ve iş yerlerinde yaptığı aramalarda çok sayıda kaçak bandrolsüz içki ve sigara ele geçirildi.

05.01.2020 20:40 | Son Güncelleme: 05.01.2020 20:45 Jandarmadan kaçak sigara ve alkol operasyonu
'de, jandarmanın ev ve iş yerlerinde yaptığı aramalarda çok sayıda kaçak bandrolsüz içki ve sigara ele geçirildi.

Balıkesir İl Komutanlığınca, Gönen ilçesinde Kaçak bandrolsüz alkol ve sigara ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde T.Ö. isimli şahsa ait ev ve 2 iş yerinde yapılan aramalarda; 108 litre etil alkol, 27 litre sahte kaçak rakı, 18 litre sahte kaçak şarap, 200 litre sahte kaçak votka, 14 litre sahte kaçak viski, 1 adet viski yapımında kullanılan aroma, 174 adet şarap kapağı ve hologram, bin 280 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 134 adet puro, 64 paket sigara, 26 adet cinsel uyarıcı hap ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığına bilgi verilmiş olup alınan talimat ile ele geçirilen malzemelere el konularak şüpheli hakkında adli tahkikata başlanıldı. - BALIKESİR

Balıkesir, Jandarma, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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