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Jandarmadan kaçak sigara ve tütün operasyonu

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı'na ağlı ekiplerin yaptığı denetimler sonucu 50 paket bandrolsüz kaçak sigara ve bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi.

31.12.2019 10:51 | Son Güncelleme: 31.12.2019 10:56 Jandarmadan kaçak sigara ve tütün operasyonu
İl Komutanlığı'na ağlı ekiplerin yaptığı denetimler sonucu 50 paket bandrolsüz kaçak sigara ve bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Zonguldak Jandarma Komutanlığı ekipleri Alaplı Mollabey köyünde B.B/(27) isimli şahsın hediyelik eşya satılan ruhsatsız işyeri açtığı, bahse konu işyerinde şeffaf poşetlerle 100 gr paketler, sigara paketlerinde ve kilo ile TAPDK belgesiz bandrolsüz kaçak tütün sattığı duyumu alınması üzerine operasyon yaptı.

Jandarma ekiplerinin kontrol ettiği işyerinde 2.15 kg. açık tütün, şeffaf paketlenmiş 100 gr. halinde 7 paket açık tütün ve iş yeri sahibi tarafından doldurulan Kink yazısı bulunan pakette 50 adet bandrolsüz sigar ele geçirildi. Jandarma ekipleri, kaçak tütün malzemesi satan işletmeye TAPDK belgesiz, bandrolsüz tütün satmaktan idari para cezası uygulanmak üzere İlçe Tarım Müdürlüğüne bilgi verdi. Ruhsatsız iş yeri açmak ve çalıştırmaktan idari para cezası uygulandı.

Öte yandan, şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - ZONGULDAK

Zonguldak, Jandarma, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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