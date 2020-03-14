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Jandarmadan kaçak tütün operasyonu

BALIKESİR'in Manyas ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrolü sırasında bir otomobilde kaçak tütün ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

14.03.2020 19:47 | Son Güncelleme: 14.03.2020 19:47
Jandarmadan kaçak tütün operasyonu

BALIKESİR'in Manyas ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrolü sırasında bir otomobilde kaçak tütün ve çeşitli malzemeler ele geçirildi. sürücü gözaltına alındı.

Balıkesir 'in Manyas ilçesinde mavi renkli ticari bir aracın kaçak tütün sattığı ve bölgeden geçeceği bilgisini alan jandarma ekipleri, kırsal Salur Mahallesi mevkiinde sabah saatlerinde karayolu üzerinde kontrol noktası oluşturdu. Yapılan denetimler sırasında durdurulan F.G. yönetimindeki otomobilde yapılan aramada 20 paket içerisinde toplam 120 kilo kaçak kıyılmış tütün, 6 bin adet sarılmış kaçak sigara, 20 bin adet makaron, 6 paket kaçak çay, 700 paket çarşaf tütün sarma kağıdı, 30 bin adet sigara filtresi pamuk,17 adet çakmak gazı, 40 paket ağızlık, 8 adet sarma makinesi ve 18 adet tabaka ele geçirildi. Araç sürücüsü F.G., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.Soruşturma sürdürülüyor.


Kaynak: DHA

Etiketler : Balıkesir, Jandarma, Manyas, Güncel

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