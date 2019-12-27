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Jandarmadan kaçak tütün ve içki operasyonu

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Jandarma tarafından yapılan çalışmada kaçak tütün ve içki ele geçirildi.

27.12.2019 17:29 | Son Güncelleme: 27.12.2019 17:34 Jandarmadan kaçak tütün ve içki operasyonu
'in ilçesinde tarafından yapılan çalışmada kaçak tütün ve içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, Burhaniye Cumhuriyet Mahallesi Sanayii Sitesinde faaliyet gösteren işletmeciliğini E.F., A.F. ile R.A., O.A. isimli şahısların yaptığı 2 ayrı işletmede sahte/kaçak alkol satıldığı bilgisinin alınması üzerine durum adli makamlara bildirildi. Alınan arama kararına istinaden yapılan aramalar neticesinde; 50 litre sahte votka, 90 litre sahte rakı, 40 adet içki yapımında kullanılan malt aroma, 7 adet sigara sarma aparatı, 500 gram açık tütün, 30 kutu içerisinde toplam 6 bin adet içi doldurulmuş makaron ve 4 bin 150 adet yaprak sigara kağıdı ele geçirildi. Olay ile ilgili adli makamlarca tahkikat başlattı. - BALIKESİR

Balıkesir, Burhaniye, Jandarma, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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