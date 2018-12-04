Jandarmadan Kaçakçılık Operasyonları

04 Aralık 2018 Salı 11:47



04 Aralık 2018 Salı 11:47

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde kaçak sigara ve mazot ele geçirildi.Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli bir şahsın yasadışı yollardan temin ettiği kaçak sigaraları evinde depoladığı bilgisi üzerine harekete geçti. İlçenin Ilıcak Mahallesi'nde bulunan bir adreste yapılan aramada, 16 bin 500 paket sigara ele geçirildi.Saray İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Sırımlı Mahallesi'ndeki bir adreste yapılan aramada ise 9 adet 60 litrelik jelikan bidonlar içerisinde toplam 540 litre kaçak mazot ele geçirildi.Olaylarla ilgili olarak 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. - VAN