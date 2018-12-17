17 Aralık 2018, 10:39
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Jandarmadan Kaçakçılık Operasyonları

Jandarmadan Kaçakçılık Operasyonları

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 2 bin 280 paket kaçak sigara, 423 kilogram kaçak bal ve 59 kilogram kaçak şeker ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 2 bin 280 paket kaçak sigara, 423 kilogram kaçak bal ve 59 kilogram kaçak şeker ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçenin Haydarbey Mahallesi sınırlarında devam eden yol emniyet ve kontrol faaliyetinde şüphe üzerine bir araçta arama yapıldı. Aramada aracın tabanında oluşturulmuş gizli bölmede 2 bin 280 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gürpınar ilçesi Yolaşan Mahallesi'nde devam eden yol emniyet ve kontrol faaliyetinde ise, şüpheli bir araçta 423 kilogram kaçak bal ve 59 kilogram kaçak şeker ele geçirildi.

Olaylarla ilgili 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. - VAN Erciş,Van
Kaynak: İHA

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