Jandarmadan kaçakçılık operasyonları

Van
İl Jandarma
Komutanlığı ekiplerince bayram öncesi yapılan çalışmalar sonucunda 1 kilo 30 gram eroin, 103 gram toz esrar, 21 bin 949 paket kaçak sigara ile 103 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.
Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı ilçe jandarma komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucunda; Gevaş
ilçesinde 1 kilo 30 gram eroin ile 103 gram toz esrar, Erciş
ilçesinde 9 bin 450 paket, Saray
ilçesinde 7 bin 500 paket, Özalp
ilçesinde 4 bin 999 paket olmak üzere 21 bin 949 paket kaçak sigara, Saray, Tuşba
, Başkale
ve Çaldıran
ilçelerinde 92 Afganistan
, 10 Bangladeş
ve 1 Suriye
uyruklu olmak üzere 103 kaçak göçmen yakalandı. Meydana gelen olaylarla ilgili olarak 6 şüpheli şahıs gözaltına alındı. - VAN
Kaynak: İHA
Jandarma
, Van
, 3. Sayfa