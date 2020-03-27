Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Jandarmadan kaçmaya çalışan şüphelilerin otomobili çaya düştü: 1 ölü

Kahramanmaraş'ta jandarmadan kaçmaya çalışan 3 şüphelinin bulunduğu otomobilin çaya düşmesi sonucu bir kişi öldü, uyuşturucu satmaktan aranan kadının da arasında olduğu iki zanlı yakalandı.

27.03.2020 16:23 | Son Güncelleme: 27.03.2020 16:25
Kahramanmaraş'ta jandarmadan kaçmaya çalışan 3 şüphelinin bulunduğu otomobilin çaya düşmesi sonucu bir kişi öldü, uyuşturucu satmaktan aranan kadının da arasında olduğu iki zanlı yakalandı.
Merkez Onikişubat ilçesi Ahir Dağı eteklerinde devriye gezen jandarma ekipleri, biri kadın 3 kişinin bulunduğu 46 BZ 575 plakalı otomobili durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayan araçtakiler, kaçmaya başladı. Bunun üzerine durum polise bildirildi.
Binevler bölgesinde tespit edilen otomobil, polis aracına çarparak kaçmaya devam etti. Otomobilde bulunan ve uyuşturucu satmak suçundan arandığı belirlenen Yeliz T, araçtan inerek kaçtı.
Zanlıların kullandığı otomobil, kovalamaca sırasında Aksu Çayı'na düştü.
Olay yerine 112 Acil Servis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri, silahlı olduğu belirlenen Yeliz T'yi yakalamak için operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda Yeliz T, Malik Ejder Mahallesi'nde yakalandı.
Bir evin damından kaçmaya çalışırken düşüp ayağı kırılan Yeliz T, polisler eşliğinde Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Otomobildekilerden Hacı Mehmet K. de polis ekiplerince yakalandı.
İtfaiye ve AFAD ekipleri, çayda kaybolan otomobil ve içindeki Halil Çangal'a ulaşmak için çalışma yürüttü. Sabahın ilk ışıklarıyla başlanan çalışmalar sonucu otomobile ve Çangal'ın cesedine ulaşıldı.
Yeliz T. ile otomobildeki diğer iki zanlının çeşitli suçlardan sabıkalarının bulunduğu öğrenildi. Jandarmadan kaçmaya çalışan şüphelilerin otomobili çaya düştü: 1 ölü

Kaynak: AA

Etiketler: Polis, Güncel

Haberin Videosu :

Jandarmadan kaçmaya çalışan şüphelilerin otomobili çaya düştü: 1 ölü

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Jandarmadan kaçmaya çalışan şüphelilerin otomobili çaya düştü: 1 ölü - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs aşısı için umut veren gelişme: Uzun yıllar koruyabilir Haberler
Koronavirüs aşısı için umut veren gelişme: Uzun yıllar koruyabilir
Ailesinin 3 gündür haber alamadığı 2 genç kız bulundu Haberler
Ailesinin 3 gündür haber alamadığı 2 genç kız bulundu
Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu Haberler
Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
KKTC’de 15 yerleşim bölgesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haberler
KKTC'de 15 yerleşim bölgesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Tartıştığı kızını öldürüp eşini yaralayarak kaçan zanlı, tutuklandı Haberler
Tartıştığı kızını öldürüp eşini yaralayarak kaçan zanlı, tutuklandı
İBB’den koronavirüs kaynaklı ölümlerle ilgili defin açıklaması Haberler
İBB'den koronavirüs kaynaklı ölümlerle ilgili defin açıklaması
Kentin en işlek caddesinde eski eşi tarafından başından vuruldu Haberler
Kentin en işlek caddesinde eski eşi tarafından başından vuruldu
Dört kişilik bir ailenin açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu Haberler
Dört kişilik bir ailenin açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu

Son Dakika Güncel Haberleri

17:08: Eskişehir'de lise öğrencileri ve öğretmenler maske üretmeye başladı - Haber 17:08: POLİS KORONAVİRÜSE KARŞI UYARILARINA DEVAM EDİYOR - Haber 17:08: Konya'da dezenfeksiyon seferberliği - Haber 17:08: Kula'da meydan ve caddeler dezenfektan ile yıkanıyor - Haber 17:08: Antalya'da kaçak üretilen 4 bin 900 tıbbi maske ele geçirildi - Haber 16:46: Bilim insanlarından koronavirüs açıklaması: Mutasyon hızı düşük, tek bir aşı uzun yıllar koruma sağlayabilir - Haber 15:50: Rize'de bir kadın, eski eşi tarafından sokak ortasında başından vuruldu - Haberler 15:21: KKTC'de koronavirüs salgınını önlemek amacıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Haber 14:55: Son Dakika: Rize'nin Kendirli Beldesi koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alındı - Haber 14:05: Koronavirüs önlemlerini dikkate almayan kahvehane, polis baskını sonrasında mühürlendi - Haber 14:04: Tekerlekli sandalyenin çalınma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi - Haber 12:29: Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Nijerya'da Lassa salgınında ölenlerin sayısı 176'ya çıktı - Haberler