Jandarmadan Kadın Sürücü ve Yolculara Karanfil

Kahramanmaraş'ta jandarma trafik ekipleri, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' dolayısıyla kadın sürücü ve yolculara karanfil dağıttı.<br><br>Onikişubat İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınları unutmayarak, sabahın erken saatlerinde Türkoğlu-Kahramanmaraş yolu üzerinde bulunan Hacı Mustafa Mahallesinde uygulama noktası oluşturdu.<br><br>Uygulama noktasından geçen kadın sürücü ve yolcuları durduran jandarma, karanfil vererek Kadınlar Günü'nü kutladı. Rutin kontrol yapılacağını düşünen kadınlar, karanfil hediyesini görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi ve memnuniyetlerini dile getirdi. - KAHRAMANMARAŞ