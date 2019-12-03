Haberler » 3. Sayfa » Jandarmadan kadına yönelik şiddet bilgilendirmesi - Haber

Jandarmadan kadına yönelik şiddet bilgilendirmesi

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk alanlarında toplumsal olaylara yönelik bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

03.12.2019 09:59 | Son Güncelleme: 03.12.2019 10:04Jandarmadan kadına yönelik şiddet bilgilendirmesi
İl Komutanlığı ekipleri sorumluluk alanlarında toplumsal olaylara yönelik bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Köyceğiz'de Halk Eğitim merkezinde vatandaşlar ile bir araya gelen jandarma ekipleri, Köyceğiz semt pazarında da vatandaşlara kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda bilgilerin yer aldığı el broşürleri dağıttı.

Jandarma ekiplerinin bu çalışmaları yıl içinde de vatandaşların bilgilenmesine yönelik sürdüreceği açıklandı. - MUĞLA

Jandarma, Muğla, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

11:30 Şehit Uzman Çavuş, törenle memleketi Hatay'a uğurlandı - Haber
11:30 BAHÇELİEVLER'DEKİ CİNAYET DAVASINDA SANIĞA 16 YIL 8 AY HAPİS - Haber
11:30 HDP'li belediyenin yardımı kestiği engelli sporcular, Türkiye 3'üncüsü oldu - Haber
11:30 Mardin'de "3. Aralıksız Kültür, Sanat, Edebiyat Günleri" - Haber
11:30 Hindistan'ın Ay yüzeyindeki kayıp modülü Vikram'ın enkazı bulundu - Haber
11:26 Son dakika: Albayrak, enflasyon rakamlarını değerlendirdi: Yılı hedefimizin altında kapatabiliriz - Haber
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haber
11:14 Son dakika: PISA 2018 sonuçları açıklandı! Fen ve matematik puanlarını en çok artıran ülke Türkiye - Haber
11:02 Meral Akşener EYT'yle ilgili konuştu: Siz kim oluyorsunuz da milletimi, kendi hazinesine yük sayıyorsunuz? - Haber
10:48 CHP'li heyet cezaevinde rahatsızlanan Demirtaş'la görüşecek - Haber
11:26 Son dakika: Albayrak, enflasyon rakamlarını değerlendirdi: Yılı hedefimizin altında kapatabiliriz - Haberler
10:54 Süper Lig'in ilk kadın başkanı Berna Gözbaşı: Ofsaytı neden bileyim ki - Haberler
10:42 ABD'li milletvekili yolsuzluk suçlamalarını kabul etti - Haberler
10:01 12 mango ağacından 45 bin lira para kazandı - Haberler
09:12 Binali Yıldırım'ın yeniden TBMM Başkanı olacağı iddia edildi - Haberler
3.12.2019 11:36:23