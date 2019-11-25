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Jandarmadan kadına yönelik şiddete karşı hatırlatma

Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesabı Twitter üzerinden kadına şiddetine dikkat çekmek için Kadın Acil Destek Uygulaması'na (KADES) dikkat çekti.

25.11.2019 16:00 | Son Güncelleme: 25.11.2019 16:05Jandarmadan kadına yönelik şiddete karşı hatırlatma
Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesabı Twitter üzerinden kadına şiddetine dikkat çekmek için Kadın Acil Destek Uygulaması'na (KADES) dikkat çekti.

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü çerçevesinde Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesabı üzerinden kadına karşı şiddete dikkat çekmek ve KADES uygulamasının yaygınlaşması amacıyla paylaştı. Yapılan paylaşımda, "Jandarma Genel Komutanlığı olarak, şiddet gören veya şiddet görme ihtimali olan kadın vatandaşlarımızın daima yanındayız. Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES)" notu düşüldü. - ANKARA

3. Sayfa

Kaynak: İHA

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