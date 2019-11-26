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Jandarmadan kadına yönelik şiddete karşı farkındalık

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kadına yönelik şiddet olaylarına dikkat çekmek için stant kurularak, afiş dağıttı.

26.11.2019 15:06 | Son Güncelleme: 26.11.2019 15:06Jandarmadan kadına yönelik şiddete karşı farkındalık
İl Komutanlığı ekipleri, kadına yönelik şiddet olaylarına dikkat çekmek için stant kurularak, afiş dağıttı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında kadın jandarma personeli, Cacabey Meydanı'nda stant kurdu.
"Şiddete hep birlikte hayır" sloganıyla hazırlanan stantta kadına yönelik şiddet olaylarına karşı farkındalık oluşturularak afiş ve broşür dağıtıldı.
Jandarma ekipleri, kadınları, karşılaşabilecekleri şiddet olaylarında nasıl davranacakları konusunda bilgilendirdi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile koordineli olarak kent merkezi ile yol kontrol ve arama noktalarında da broşür dağıtıldı.

Kırşehir, Jandarma, Güncel

Kaynak: AA

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