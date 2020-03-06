Jandarmadan 'Kadınlar Günü'ne özel klip

JANDARMA Genel Komutanlığı, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü Twitter hesabından paylaştığı video kliple kutladı.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın Twitter hesabından, 'Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun' notuyla video klip paylaşıldı. Klipte, kadın jandarma personellerin tatbikat, operasyon ve arama-kurtarma çalışmalarının görüntülerine yer verildi. Ayrıca görüntülerde yer alan röportajlarında kadın jandarmalar, bu görevi nasıl tercih ettikleri ve üniformaya olan bağlılıklarını anlattı.

Görüntü Dökümü:

-Tatbikattan görüntü

-Jandarma personeli ile röp

-Detaylar

ANKARA, -