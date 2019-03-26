Jandarmadan "Kalpazan" Operasyonu

Kaynak: AA

İstanbul İl Jandarma ekiplerince, sahte kimlik kartı, çek ve resmi evrak imal etmek suçlarından haklarında arama kararı bulunan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi yakalandı.İstanbul İl Jandarma ekipleri tarafından yapılan istihbarat çalışmalar sonucunda, Ataşehir ve Tuzla ilçelerinde faaliyet gösteren kalpazanların kurdukları paravan şirketler aracılığıyla terör örgütü üyeleri de dahil olmak üzere yurt dışına çıkmak isteyen, aranan şahıslara sahte nüfus cüzdanı ve pasaport belgeleri düzenledikleri tespit edildi.Kalpazan çetesinin ayrıca sahte çek üretmek ve çalıntı çekler üzerinde oynama yapmak suretiyle de birçok kişiyi zarara uğrattığı belirlendi.İstihbarat çalışmalarının ardından harekete geçen jandarma ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda, sahte belge ve evrakın basımında kullanılan matbaa malzemeleri ile çok sayıda sahte kimlik, sürücü belgesi, pasaport, çek ve çeşitli kurumlara ait sahte mühürler ele geçirildi.Operasyon kapsamında gözaltına alınan çete üyesi 3 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Öte yandan jandarma ekipleri tarafında yapılan açıklamada, vatandaşların bu tür dolandırıcılıklara karşı dikkatli olması gerektiği belirtilerek, çeki alan kişilerin, çekin ait olduğu bankayla irtibata geçerek teyit ettirmeleri ya da çeklerin üzerinde bulunan "QR" kodunu cep telefonlarına yüklenen bazı uygulamalarla kontrol etmeleri tavsiyesinde bulundu.