Jandarmadan kalpazanlara operasyon
Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından parada sahtecilik yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda, 9 bin 700 sahte dolar ele geçirilirken, 2 şüpheli ise gözaltına alındı.
10.03.2020 11:04 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:04
Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından parada sahtecilik yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda, 9 bin 700 sahte dolar ele geçirilirken, 2 şüpheli ise gözaltına alındı.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş İl Jandarma Komutanlığınca parada sahtecilik kapsamında 2 şüpheli şahsa yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Operasyonda; 97 adet sahte 100'lük Amerikan doları ele geçirildi.
Yakalanan 2 şüpheli şahsın gözaltına alınarak adli tahkikata başlanıldığı bildirildi. - MUŞ
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş İl Jandarma Komutanlığınca parada sahtecilik kapsamında 2 şüpheli şahsa yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Operasyonda; 97 adet sahte 100'lük Amerikan doları ele geçirildi.
Yakalanan 2 şüpheli şahsın gözaltına alınarak adli tahkikata başlanıldığı bildirildi. - MUŞ
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Jandarmadan kalpazanlara operasyon
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