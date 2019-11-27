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Jandarmadan kamyon şoförlerine bilgilendirme ve sıcak çay ikramı

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, kamyon şoförlerini durdurarak hem trafik kuralları ile ilgili bilgilendiriyor, hem de sıcak çay ikramında bulunuyor.

27.11.2019 17:38 | Son Güncelleme: 27.11.2019 17:43Jandarmadan kamyon şoförlerine bilgilendirme ve sıcak çay ikramı
Afyonkarahisar İlçe Komutanlığı trafik ekipleri, kamyon şoförlerini durdurarak hem trafik kuralları ile ilgili bilgilendiriyor, hem de sıcak çay ikramında bulunuyor.

Trafik ekibi, seyir halinde bulunan uzun yol kamyon şoförlerini durdurarak trafik kuralları ile ilgili bilgiler aktarıyor. Uzun yol kamyon şoförlerine trafik kuralları ile ilgili bilgiler aktaran ekipler, akabinde sıcak çay ikramında bulunuyor. Şuhut-Mahmut köyü yolu istikametinde uygulama çalışmaları kapsamında uzun yol kamyon şoförlerine trafik kuralları ile ilgili bilgiler aktaran jandarma ekipleri şoförler tarafından takdir topluyor. - AFYONKARAHİSAR

Jandarma, Şuhut, Afyon, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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